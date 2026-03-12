Witkoff berichtete über ein Treffen mit Putins Gesandtem

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Witkoff berichtete über ein Treffen mit einer russischen Delegation in Florida.

Der Sonderbeauftragte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, berichtete in der Nacht zum 12. März über ein Treffen mit einer russischen Delegation unter der Leitung von Kirill Dmitrijew, dem Gesandten des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Quelle: Witkoff im Netzwerk X

Direktes Zitat: Witkoff: „Heute traf sich in Florida eine russische Delegation unter der Leitung des Sonderbeauftragten Kirill Dmitrijew mit einer US-Delegation, der der Sonderbeauftragte Steve Witkoff, Jared Kushner und der leitende Berater des Weißen Hauses Josh Greenbaum angehörten.“

Details: Witkoff gab keine Details zu den Verhandlungen bekannt und beschränkte sich auf einen einzigen Satz.

Direktes Zitat: Witkoff: „Die Parteien haben eine Reihe von Fragen erörtert und vereinbart, in Kontakt zu bleiben.“

Zur Erinnerung: Am Vortag äußerte Witkoff die Hoffnung, dass die Verhandlungen über die Beilegung des Krieges zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine einen Wendepunkt erreichen würden.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte zuvor mitgeteilt, dass auf Initiative der amerikanischen Seite die trilateralen Verhandlungen mit Russland und den USA auf nächste Woche verschoben worden seien.

Zuvor hatte Selenskyj mitgeteilt, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan in einem Telefongespräch mit ihnen seine Bereitschaft bekundet habe, die nächste Verhandlungsrunde im trilateralen Format zu übernehmen.