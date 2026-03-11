Drei Punkte: Selenskyj hat dargelegt, welche Unterstützung er von Deutschland erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Diese Punkte betreffen Sicherheit, Finanzen und Energie. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat drei Schlüsselbereiche genannt, in denen die Ukraine Unterstützung von Deutschland erwartet. Dabei handelt es sich um Sicherheitsgarantien nach dem Krieg, die Finanzierung der Verteidigung und Hilfe beim Schutz des Energiesystems.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Staatsoberhauptes vor einem Treffen mit der Präsidentin des Bundestages, Julia Klöckner.