Diesel nähert sich 81 Hrywnja: Preise an Tankstellen am 11. März und wo es günstiger ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Einige beliebte Tankstellen haben die Preise für Diesel und Gas um 1-2 Hrywnja erhöht. Diesel und Autogas sind in einigen ukrainischen Tankstellenketten teurer geworden. Gleichzeitig sind die Preise bei einigen Betreibern stabil geblieben.

Wie viel kostet Kraftstoff am 11. März und wo kann man am günstigsten tanken – das hat RBK Ukrajina in einem Artikel zusammengestellt.