Die Russen haben Verluste zu verzeichnen: In Togliatti brennt eine strategisch wichtige Chemiefabrik, und in der Krim sind sie ohne Waffen zurückgeblieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im Internet wurden Aufnahmen eines Angriffs auf die Position der 12. Flugabwehrraketendivision der Russischen Föderation am Kap Fiolent in der Krim verbreitet. Die Russische Föderation verzeichnet Verluste an zwei Standorten gleichzeitig: Die Chemiefabrik „Kujbyschewazot“ wurde angegriffen und brennt in Togliatti in der Region Samara, außerdem gab es Angriffe auf Munitionsdepots am Kap Fiolent auf der Krim.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Monitoring-Kanäle in Telegram.