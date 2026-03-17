Die ukrainischen Streitkräfte haben weitere 930 Angreifer ausgeschaltet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte fügen dem Aggressorland Russland weiterhin Verluste zu – allein in den letzten 24 Stunden wurden 930 Angreifer sowie über 2000 Einheiten an Waffen und militärischer Ausrüstung der Angreifer unschädlich gemacht.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

Details: Die gesamten Kampfverluste der Russen vom 24.02.22 bis zum 17.03.26 beliefen sich schätzungsweise auf:

Personal – etwa 1.280.860 (+930) Personen,

UAV

Panzer – 11.783 (+2) Stück, gepanzerte Kampffahrzeuge – 24.218 (+3) Stück, Artilleriesysteme – 38.477 (+20) Stück, Raketen-Salvenfeuer-Systeme – 1.688 (+1) Stück,s auf operativ-taktischer Ebene – 183.144 (+1.991) Stück, Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 83.744 (+120) Stück. Die Daten werden derzeit präzisiert.