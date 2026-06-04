Der BEB hat einen Ring aufgedeckt, der gefälschte Pässe, Führerscheine und Diplome herstellte: Video der Sonderaktion

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die „Geschäftemacher“ verdienten jahrelang an Illegalen, die in die EU oder nach Kanada ausreisen wollten In Kiew und mehreren Regionen der Ukraine wurde eine groß angelegte grenzüberschreitende Bande aufgedeckt, die eine Untergrundproduktion gefälschter Dokumente aufgebaut hatte. Die gemeinsame Sonderaktion wurde von Ermittlern des BEB, des Sicherheitsdienstes der Ukraine und der Staatsanwaltschaft des Bezirks Kiew durchgeführt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Direktors des BEB, Olexander Tsivinskyj, auf Telegram.

Schema der illegalen Migration in die EU und nach Kanada

Den Ermittlungsergebnissen zufolge hatten sich die Mitglieder der kriminellen Vereinigung auf die Herstellung gefälschter ukrainischer Pässe für Ausländer spezialisiert.

Anschließend wurden diese gefälschten Dokumente von illegalen Migranten für die ungehinderte Einreise und Legalisierung in Ländern der Europäischen Union und in Kanada verwendet.

Neben ukrainischen Pässen hatten die Kriminellen auch die Massenproduktion anderer Fälschungen organisiert.

Unter den beschlagnahmten Gegenständen befanden sich Hochschulabschlüsse, Führerscheine, Geburts- und Heiratsurkunden sowie gefälschte Urkunden über Immobilien und Grundstücke.