Die Russen haben einen großen Lagerkomplex in der Region Kiew zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Infolge eines massiven russischen Angriffs in der Nacht zum 24. Mai wurde der Lagerkomplex des Vertriebsunternehmens „Omega“ in der Region Kiew erheblich beschädigt.

Dies teilte das Unternehmen „Omega“ mit.

„Wir teilen mit, dass das Verteilzentrum in Kiew infolge des Angriffs des Aggressorstaates beschädigt wurde“, heißt es auf der Website des Unternehmens, das Autoteile liefert.

Nach dem Angriff wurden die Lieferungen aus dem Verteilzentrum in Kiew vorübergehend ausgesetzt. Gleichzeitig wurden die Lieferungen aus den regionalen Lagern wie gewohnt fortgesetzt.

„Über die Wiederaufnahme des Betriebs des Verteilzentrums in Kiew sowie über etwaige Änderungen werden wir Sie gesondert informieren“, teilte das Unternehmen mit.

Nach Angaben des Staatlichen Dienstes für Notfälle betrug die Brandfläche 10.000 Quadratmeter, die Gesamtfläche des Lagerkomplexes selbst über 27.000 Quadratmeter.

Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass ein Brand am 19. November in Lemberg unserem Verteilzentrum in Lemberg schweren Schaden zugefügt habe.

„Der Brand hat die Waren zerstört und die Räumlichkeiten erheblich beschädigt, was unser Team vor eine weitere große Herausforderung stellt“, hieß es auf der Facebook-Seite des Unternehmens.

„Wir haben uns noch nicht vollständig von der Zerstörung des Verteilzentrums in Charkiw erholt. Zwei Schicksalsschläge in diesem Jahr – das ist eine Prüfung, die unsere Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellt. Dennoch arbeiten wir weiter und passen unsere Prozesse an“, teilte das Unternehmen mit.