Die Russen haben einen großen Lagerkomplex in der Region Kiew zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Infolge eines massiven russischen Angriffs in der Nacht zum 24. Mai wurde der Lagerkomplex des Vertriebsunternehmens „Omega“ in der Region Kiew erheblich beschädigt.
Dies teilte das Unternehmen „Omega“ mit.
„Wir teilen mit, dass das Verteilzentrum in Kiew infolge des Angriffs des Aggressorstaates beschädigt wurde“, heißt es auf der Website des Unternehmens, das Autoteile liefert.
Nach dem Angriff wurden die Lieferungen aus dem Verteilzentrum in Kiew vorübergehend ausgesetzt. Gleichzeitig wurden die Lieferungen aus den regionalen Lagern wie gewohnt fortgesetzt.
„Über die Wiederaufnahme des Betriebs des Verteilzentrums in Kiew sowie über etwaige Änderungen werden wir Sie gesondert informieren“, teilte das Unternehmen mit.
Nach Angaben des Staatlichen Dienstes für Notfälle betrug die Brandfläche 10.000 Quadratmeter, die Gesamtfläche des Lagerkomplexes selbst über 27.000 Quadratmeter.
Zuvor hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass ein Brand am 19. November in Lemberg unserem Verteilzentrum in Lemberg schweren Schaden zugefügt habe.
„Der Brand hat die Waren zerstört und die Räumlichkeiten erheblich beschädigt, was unser Team vor eine weitere große Herausforderung stellt“, hieß es auf der Facebook-Seite des Unternehmens.
„Wir haben uns noch nicht vollständig von der Zerstörung des Verteilzentrums in Charkiw erholt. Zwei Schicksalsschläge in diesem Jahr – das ist eine Prüfung, die unsere Widerstandsfähigkeit auf die Probe stellt. Dennoch arbeiten wir weiter und passen unsere Prozesse an“, teilte das Unternehmen mit.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“