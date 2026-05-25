Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das letzte Treffen des Staatsoberhauptes mit Vertretern der Fraktion fand letzte Woche statt Am Montag, dem 25. Mai, wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit der Parlamentsfraktion „Diener des Volkes“ zusammentreffen.

Dies teilte eine Quelle aus der Fraktion gegenüber RBK Ukrajina mit.

Am vergangenen Mittwoch traf sich der Präsident mit Vertretern der Mehrheitsfraktion im Obersten Rat sowie mit dem Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Budanow.

Dabei wurden zentrale Fragen erörtert, die auf der Tagesordnung des Parlaments standen. Insbesondere ging es darum, was für die Stabilität der Ukraine und ihren Beitritt zur Europäischen Union erforderlich ist.

Gleichzeitig teilte der Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes“, David Arakhamia, mit, dass die Arbeit in dieser Woche in einem breiteren Rahmen fortgesetzt werde.