Die Wechselkurse haben sich nach dem Wochenende verändert: Wie viel kosten Dollar und Euro am 25. Mai?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo ist der Dollar heute am günstigsten? Die Arbeitswoche begann mit neuen Kursen an den Schaltern. Während die Wechselstuben den Dollar auf dem Niveau vom Freitag belassen haben, haben die ukrainischen Banken beschlossen, ihre Kurse anzupassen.

Wo ist es heute günstiger, Devisen zu kaufen, und welche Kurse haben PrivatBank, Oschtschadbank und Monobank festgelegt – lesen Sie dazu den folgenden Artikel von RBK Ukrajina.