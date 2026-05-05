Der Dollar nähert sich der 44-Hrywnja-Marke, während der Euro rapide fällt: die aktuellen Wechselkurse vom 5. Mai

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wo gibt es heute den günstigsten Kurs? Der Devisenmarkt in der Ukraine setzt seine Korrektur fort: Am Morgen des 5. Mai war in den Wechselstuben ein Kursrückgang zu verzeichnen, doch einige Systembanken haben ihre Kurse im Gegenteil nach oben angepasst.

Über die aktuellen Kurse bei PrivatBank, Oschtschadbank und „Pumba“ sowie darüber, wo derzeit der niedrigste Kurs für Euro und Dollar verzeichnet wird, lesen Sie im folgenden Artikel von RBK Ukrajina.