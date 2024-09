Die Nationalbank hat die Banken mit den höchsten Gewinnen genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das Rentabilitätsranking wird von der staatlichen PrivatBank angeführt, die im Januar-Juli 37,165 Mrd. Hrywnja verdiente.

Die solventen Banken in der Ukraine haben im Zeitraum Januar-Juli 2024 93,616 Mrd. Hrywnja Gewinn nach Steuern erzielt. Das sind 12,5 % mehr als vor einem Jahr, wie aus den Daten der Nationalbank der Ukraine hervorgeht.

Die Rangliste in Bezug auf die Rentabilität wird von der staatlichen PrivatBank angeführt, die 37,165 Mrd. Hrywnja verdiente. An zweiter Stelle steht die staatliche Oschtschadbank (10,997 Mrd. Hrywnja) und an dritter Stelle die Bank der ausländischen Bankengruppe Raiffeisen Bank mit einem Gewinn von 4,867 Mrd. Hrywnja.

Es folgen die staatliche Ukreximbank mit 4,736 Mrd. Hrywnja und die private FUIB mit 3,822 Mrd. Hrywnja.

Nach Angaben der Nationalbank der Ukraine erzielten 54 von 62 Banken einen Gewinn von 93,815 Mrd. Hrywnja, während acht Banken einen Verlust von 199 Mio. Hrywnja auswiesen.

Wir erinnern daran, dass die PrivatBank für 2023 einen Rekordgewinn vor Steuern in Höhe von 72,8 Milliarden Hrywnja erzielte und 57 Milliarden Hrywnja an Einkommenssteuer und Dividenden an den Staat abführte.

Die Oschtschadbank beendete das Jahr 2023 mit einem Nettogewinn von 6 Mrd. Hrywnja. Dies ist ein Rekordwert für den gesamten Zeitraum ihrer Tätigkeit.