Russland hat im Krieg mit der Ukraine, den Streitkräften der Ukraine, mehr als 970.000 Soldaten verloren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den vergangenen 24 Stunden, vom 14. bis 15. Mai, hat die russische Armee 1.220 Soldaten, einen Hubschrauber und 140 Drohnen an der Front verloren. Insgesamt hat der Feind 263 Ausrüstungsgegenstände pro Tag verloren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der Streitkräfte der Ukraine.

Die gesamten Kampfverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 15.05.25 werden wie folgt geschätzt

personal – etwa 970.590 (+1220) Tote;

Panzer – 10.812 (+8) Einheiten;

gepanzerte Kampffahrzeuge – 22.514 (+13) Einheiten;

Artilleriesysteme – 27.872 (+45) Einheiten;

Mehrfachraketen-Systeme – 1.384 (+2) Einheiten;

Luftabwehrsysteme – 1.166 (+1) Einheiten;

Flugzeuge – 372 Einheiten.

hubschrauber – 336 (+1) Einheiten;

unbemannte Luftfahrzeuge der operativen und taktischen Ebene – 36.000 (+140) Einheiten;

Marschflugkörper – 3.197 Einheiten;

Schiffe/Boote – 28 Einheiten;

U-Boote – 1 Einheit;

Fahrzeuge und Tanker – 48.547 (+165) Einheiten;

Spezialausrüstung – 3.892 (+8) Einheiten.

Russlands Drohnenangriff

In der Nacht griffen russische Terroristen die Ukraine erneut mit Schahed-Kamikaze-Drohnen an.

Diesmal hatte es der Angreifer auf die westlichen Regionen des Landes abgesehen.

Am Morgen waren starke Explosionen in Iwano-Frankiwsk und in der Region zu hören. Auch in Luzk waren Explosionen zu hören.

Am Nachmittag des 14. Mai schlugen die Russen mit einer ballistischen Rakete in Sumy ein und zerstörten eine industrielle Infrastrukturanlage. Es gibt Tote und viele Verletzte.