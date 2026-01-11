Selenskyj: Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert schon so lange wie der Krieg der Nazis gegen die UdSSR

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wolodymyr Selenskyj hat gesagt, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine bereits so lange dauert wie der Krieg zwischen Nazi-Deutschland und der UdSSR. Er betonte das Ausmaß und die Erschöpfung der aktuellen Konfrontation.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Dem Staatschef zufolge handelt es sich bei dem aktuellen Konflikt nicht nur um einen regionalen Krieg, sondern um eine groß angelegte historische Konfrontation.

„Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert schon so lange an wie der Krieg der Nazis gegen die UdSSR“, sagte Selenskyj.

Er betonte, dass Moskau die Feindseligkeiten absichtlich hinauszögert und auf die Erschöpfung der Ukraine und ihrer Verbündeten setzt.

„Dies ist ein Zermürbungskrieg, in dem Russland versucht, unseren Staat durch Dauer und Grausamkeit zu brechen“, sagte der Präsident.

Selenskyj betonte auch, dass die Ukraine heute nicht nur für ihre eigene Unabhängigkeit, sondern auch für die Sicherheit ganz Europas kämpft, so wie sich die Nationen der Welt einst gegen den Nationalsozialismus vereinigten.

Er rief die Partner auf, die Ukraine weiterhin zu unterstützen, da dies darüber entscheidet, ob der Aggressor seine Ziele durch eine Verlängerung des Krieges erreichen kann.

