Die Verluste Russlands zum Stand vom 14. März wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das ukrainische Militär hat fast 2.400 Einheiten russischer Ausrüstung zerstört, darunter vier Panzer, 52 Artilleriegeschütze, ein Raketenwerfersystem und ein Luftabwehrsystem.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee an der Front in der Ukraine 810 Soldaten durch Tod und Verwundungen verloren. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Lagebericht am Morgen des Samstags, dem 14. März, mit.

Es wird angegeben, dass sich die Gesamtverluste des Aggressorstaates Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion auf schätzungsweise 1.278.430 Personen belaufen.

Weitere Verluste Russlands seit Kriegsbeginn:

Panzer – 11.777 (+4) Stück Kampffahrzeuge – 24.212 (+10) Stück Artilleriesysteme – 38.421 (+52) Stück Raketen-Mehrfachabfeuertechnik – 1 686 (+1) Stück Luftabwehrmittel – 1 332 (+1) Stück Flugzeuge – 435 (+0) Stück Hubschrauber – 349 (+0) Stück Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene – 177.286 (+2.147) Stück Flugkörper – 4.403 (+0) Stück Schiffe / Boote – 31 (+0) Stück U-Boote – 2 (+0) Stück Fahrzeuge und Tankwagen – 83 403 (+180) Stück Spezialfahrzeuge – 4 088 (+0) Stück Zur Erinnerung: Russland verliert fast zweihundert Soldaten durch Tod oder schwere Verwundungen pro Kilometer des besetzten ukrainischen Territoriums.

Zudem berichteten die Medien, dass bereits die Namen von mehr als 200.000 im Krieg in der Ukraine getöteten Russen bestätigt werden konnten.

Der Krieg ist in eine neue Phase eingetreten – Syrskyj