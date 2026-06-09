Die EU hat das neue Zivilgesetzbuch der Ukraine bewertet, jedoch auf Schwachstellen hingewiesen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die umfassende Reform des Zivilrechts steht kurz vor der nächsten Phase. Der Europarat hat den Entwurf des neuen Zivilgesetzbuchs der Ukraine insgesamt positiv bewertet, jedoch empfohlen, einzelne Bestimmungen zu überarbeiten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Vorsitzenden der Werchowna Rada der Ukraine, Ruslan Stefantschuk, auf Facebook.

In der EU wurde der Entwurf des neuen Gesetzbuchs positiv bewertet

Laut Stefantschuk unterstützen die europäischen Partner das Bestreben der Ukraine, das Zivilrecht zu modernisieren.

Im Europarat wurde der ganzheitliche Ansatz zur Regulierung digitaler Rechte sowie die klare Abgrenzung zwischen dem Recht auf Gegendarstellung und dem Recht auf Richtigstellung positiv bewertet.

Im Parlament ist man der Ansicht, dass diese Änderungen den aktuellen Herausforderungen des digitalen Zeitalters Rechnung tragen und die ukrainische Gesetzgebung näher an europäische Standards heranführen.