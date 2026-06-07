Die Leitung der Untersuchungshaftanstalt in Odessa wurde wegen möglicher Misshandlung eines Häftlings vom Dienst suspendiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach Angaben der Behörde wurden die rechtswidrigen Handlungen gegenüber dem Häftling auf einem Video von seinen Mitgefangenen begangen. Die Staatliche Strafvollzugsbehörde (DKVS) der Ukraine hat eine dienstliche Untersuchung der Untersuchungshaftanstalt in Odessa eingeleitet, nachdem im Internet ein Video mit rechtswidrigen Handlungen gegenüber einem Häftling aufgetaucht war.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Mitteilung des Staatlichen Strafvollzugsdienstes der Ukraine.

Was ist geschehen

Nach Angaben des DKVS wurde im Internet ein Video verbreitet, in dem rechtswidrige Handlungen gegenüber einem Häftling der Untersuchungshaftanstalt in Odessa von Personen begangen werden, die sich mit ihm in derselben Zelle befinden – also von Mitgefangenen.

Ein Gutachten zur Echtheit des Videomaterials liegt bislang nicht vor. Dennoch wurde die Leitung der Untersuchungshaftanstalt für die Dauer der Untersuchung vom Dienst suspendiert.

Welche Maßnahmen wurden ergriffen

Eine Gruppe aus Führungskräften der Abteilung für den Vollzug strafrechtlicher Sanktionen wurde in die Untersuchungshaftanstalt in Odessa entsandt. Sie soll mögliche Menschenrechtsverletzungen überprüfen und die Umstände des Vorfalls aufklären.

Die Untersuchung wird gemeinsam mit Kollegen anderer Strafverfolgungsbehörden durchgeführt. Die Ergebnisse sollen laut DKVS veröffentlicht werden.