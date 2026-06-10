Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden haben die Streitkräfte der Ukraine 1.190 Angreifer ausgeschaltet. Es wurden drei Panzer, sieben gepanzerte Fahrzeuge, 74 Artilleriesysteme, sechs Raketenwerfer, drei Luftabwehrsysteme, fünf Raketenwerfer und 1.619 Drohnen zerstört.

Vom 24. Februar 2022 bis zum 10. Juni 2026 beliefen sich die Gesamtverluste an Personal der russischen Streitkräfte auf dem Gebiet der Ukraine auf schätzungsweise 1.377.510 Personen (+1.190 innerhalb eines Tages). Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit.

Darüber hinaus wurden seit Kriegsbeginn zerstört:

Panzer – 12.004 (+3);

Kampfpanzerwagen – 24.717 (+7);

Artilleriesysteme – 43.713 (+74);

Raketenwerfer – 1.857 (+6);

Luftabwehrsysteme – 1.414 (+3);

Flugzeuge – 436 (+0);

Hubschrauber – 353 (+0);

Bodengebundene Robotersysteme – 1619 (+5);

Unbemannte Luftfahrzeuge auf operativ-taktischer Ebene – 340.531 (+2.204);

Marschflugkörper – 4733 (+0);

Schiffe – 33 (+0);

U-Boote – 2 (+0);

Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 105 172 (+376);

Spezialausrüstung – 4267 (+4).

Zur Erinnerung: Im Jahr 2026 verlieren die russischen Truppen an der Front durchschnittlich etwa 9.000 Gefallene pro Monat, also etwa 300 Menschen pro Tag. Die Fläche des von der Russischen Föderation befreiten Gebiets der Ukraine wurde bekannt gegeben