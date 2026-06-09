In Schostka wird es den ganzen Tag über zu Stromausfällen kommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es müssen Reparaturarbeiten durchgeführt werden, um die Folgen der durch russische Beschüsse entstandenen Schäden zu beheben.

In der Stadt Schostka im Gebiet Sumy wird diese Woche an drei aufeinanderfolgenden Tagen für jeweils 12 Stunden der Strom abgeschaltet. Dies teilte Bürgermeister Nikolai Noga am Dienstag, dem 9. Juni, auf Facebook mit.

„In dieser Woche ist eine Reihe von planmäßigen Reparaturarbeiten an den Netzen vorgesehen, was zu einer Unterbrechung der Stromversorgung führen wird: am 10. Juni von 8:00 bis 20:00 Uhr; am 13. Juni von 8:00 bis 20:00 Uhr; am 14. Juni von 8:00 bis 20:00 Uhr. Bitte berücksichtigen Sie diese Informationen bei der Planung Ihres Tages“, schrieb er.

Am Vortag teilte Noga mit, dass aufgrund feindlicher Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Region Sumy die überwiegende Mehrheit der Ortschaften der Gemeinde Schostka ohne Stromversorgung sei und dass die Arbeiten zur Wiederherstellung der Stromversorgung ununterbrochen fortgesetzt würden.

Zur Erinnerung: Am Dienstagmorgen kam es in sieben Regionen der Ukraine zu Stromausfällen aufgrund russischer Beschüsse der zivilen Energieinfrastruktur und aufgrund von Unwettern. In der Region Sumy wurden Stromausfälle aus beiden Gründen verzeichnet.

Heute Nacht griff Russland die Ukraine mit zwei Ch-59/69-Luftraketen und 166 Drohnen verschiedener Typen an. Einheiten der Luftabwehr konnten die meisten Ziele abfangen.