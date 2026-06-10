Die Inflation in der Ukraine hat sich auf 8,2 % verlangsamt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am stärksten verteuerten sich im Monatsvergleich Obst, Brot und Getreideprodukte, während Eier um mehr als 15 % billiger wurden.

Im Mai sank die jährliche Inflationsrate auf 8,2 % gegenüber 8,6 % im April. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,9 %. Die entsprechenden Daten wurden vom Staatlichen Statistikamt veröffentlicht.

Die Kerninflation lag im Mai bei 0,7 % gegenüber dem Vormonat und bei 7,9 % im Jahresvergleich.

Am stärksten verteuerten sich im Monatsverlauf Lebensmittel und alkoholfreie Getränke – um 1,2 %. Spitzenreiter beim Preisanstieg waren Obst und Früchte, deren Preise um 11,1 % stiegen.

Ebenfalls gestiegen sind die Preise für Getreideverarbeitungsprodukte, Brot, Sonnenblumenöl, Teigwaren, Fisch, alkoholfreie Getränke, Rindfleisch und Zucker – um 1,2 % bis 6,4 %.

Gleichzeitig wurden Eier um 15,3 % günstiger. Zudem sanken die Preise für Gemüse, Milch, Schweinefleisch, Butter und Schmalz.

Die Preise für alkoholische Getränke und Tabakwaren stiegen um 1,9 %, darunter Tabakwaren um 2,1 % und alkoholische Getränke um 1,6 %.

Die Preise für Transport stiegen um 0,7 %, was hauptsächlich auf die Verteuerung der Fahrpreise im Straßenpersonenverkehr um 2,7 % sowie von Kraftstoffen und Ölen um 0,6 % zurückzuführen ist.

Zur Erinnerung: Die Nationalbank der Ukraine hat ihre Prognosen zur Inflationsrate und zum BIP-Wachstum nach unten korrigiert. Die Nationalbank der Ukraine schätzte das reale BIP-Wachstum im ersten Quartal auf 0,2 %, während sie noch im Januar von 2,4 % ausgegangen war.

Die EBRD hat ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum der Ukraine nach unten korrigiert