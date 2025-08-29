Russen greifen ein ziviles Auto mit einer Drohne an: Sanitäter retten eine 22-jährige schwangere Frau

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das russische Militär hat in der Nähe des Dorfes Osokorivka ein ziviles Auto angegriffen und dabei eine schwangere 22-jährige Frau und ihren Begleiter verletzt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters der regionalen Militärverwaltung von Cherson, Olexander Prokudin.

Laut Prokudin wurde eine 22-jährige Anwohnerin, die in der 33. Woche schwanger ist, heute ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt eine Explosionsverletzung und eine Halswunde, nachdem russische Truppen auf der Straße in der Nähe des Dorfes Osokorivka ein ziviles Auto mit einer Drohne angegriffen hatten.

Der Zustand der schwangeren Frau ist jetzt stabil und die Gefahr für ihr Kind wurde abgewendet.

„Der 33-jährige Mann, bei dem eine Explosionsverletzung, eine Prellung und eine Nackenprellung diagnostiziert wurde, wurde medizinisch versorgt und zur ambulanten Behandlung entlassen“, fügte der Leiter der regionalen Militärverwaltung hinzu.

Beschuss der Ukraine am 29. August