Der Kiewer Stadtrat fordert Selenskyj und die Rada auf, das Moratorium für den Export von unverarbeitetem Holz zu verlängern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Kiewer Stadtrat hat an Präsident Wolodymyr Selenskyj und die Werchowna Rada appelliert, das Moratorium für den Export von Holz (unverarbeitetes Holz) ins Ausland zu verlängern.

Dieser Appell wurde von 70 Abgeordneten auf der Plenarsitzung des Kiewer Stadtrats am 4. Dezember unterstützt, berichtet die Kiewer Stadtverwaltung.

Nach Ansicht des Kiewer Stadtratsmitglieds Wladimir Slonchak birgt das Auslaufen des Moratoriums die Gefahr eines groß angelegten unkontrollierten Exports von Rundholz, was zur Schließung hunderter holzverarbeitender Betriebe, zum Verlust von Arbeitsplätzen und zu erheblichen Defiziten in den lokalen Haushalten führen könnte.

„Der Kiewer Stadtrat fordert das Parlament und den Präsidenten der Ukraine auf, die entsprechenden Gesetzesinitiativen zu unterstützen und das Moratorium um mindestens 10 Jahre zu verlängern“, sagte Slontschak.

Zur Wiederholung:

Zuvor hatte Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko erklärt, die Regierung habe den Export von unverarbeitetem Holz vorübergehend verboten. Die Entscheidung sieht eine Exportlizenzierung vor – eine Nullquote bis zum Ende des Jahres.