Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Hersteller stehen in ständiger Kommunikation mit dem Militär und arbeiten ständig daran, die Produktionskapazität zu erhöhen.

Mehr als die Hälfte der Waffen, die sich jetzt in den Verteidigungsstreitkräften befinden, wurden von ukrainischen Unternehmen hergestellt. Dies erklärte Ministerpräsidentin Yulia Swyrydenko, als sie am Freitag, den 26. Dezember, auf Fragen von Journalisten antwortete.

„Heute sind mehr als 50 Prozent der Waffen in der ukrainischen Armee aus ukrainischer Produktion. Wenn Sie alle unsere Ausgaben für den Kauf von Waffen und Ausrüstung nehmen, wurden im Jahr 2025 mehr als 75 Prozent der Mittel für den Kauf genau von ukrainischen Herstellern verwendet“, sagte der Regierungschef.

Swyrydenko wies darauf hin, dass eine der Aufgaben für 2026 darin besteht, den Anteil ukrainischer Waffen an der Frontlinie weiter zu erhöhen und die Fähigkeit der Ukraine zu verbessern, ihre Verteidigung unabhängig zu gewährleisten.

Der Ministerpräsident bedankte sich bei allen ukrainischen Waffenherstellern. Sie stehen in ständigem Kontakt mit dem Militär, arbeiten ständig daran, die Produktionskapazitäten zu erhöhen und die Effizienz durch ständige Anpassung an neue Bedingungen auf dem Schlachtfeld zu verbessern.

„Es ist sehr wichtig für uns, die Unabhängigkeit der Rüstungsproduktion zu gewährleisten“, betonte der Regierungschef. Erinnern Sie sich, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj eine weitere Verstärkung der Kampfeinheiten angekündigt hat, insbesondere die Stärkung der unbemannten Komponente. Verteidigungsminister Denys Schmyhal sagte, dass die ukrainischen Streitkräfte bis Ende des Jahres 3 Millionen FPV-Drohnen erhalten werden.