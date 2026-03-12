Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Allerdings kann es keine Freundschaft zwischen Kiew und Moskau geben. Die Ukraine benötigt Frieden mit dem russischen Diktator Wladimir Putin, unabhängig von persönlichen Abneigungen ihm gegenüber.

Wie RBK Ukrajina berichtet, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dies in einem Interview mit Politico.