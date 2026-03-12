Russische Streitkräfte haben zwei Personen in der Region Dnipropetrowsk verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Zwei Personen wurden durch russische Angriffe in der Region Dnipropetrowsk verletzt.

Quelle: Der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganza, in Telegram

Direkte Rede des Regionalleiters: „Zwei Personen wurden verletzt. Der Feind hat zwei Bezirke der Region mehr als zehn Mal mit Artillerie und Drohnen angegriffen.“

Details: In der Region Synelnykivskyj haben russische Streitkräfte die Gemeinde Mykolajiw angegriffen – dort brannten ein Privathaus und ein Wirtschaftsgebäude, und ein Mann und eine Frau wurden verletzt. Die Bewohner wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Bezirk Nikopol wurden Nikopol und die Gemeinde Marhanez angegriffen – dort zerstörten die Angreifer Unternehmen und Mehrfamilienhäuser.

Hintergrund:

Am 11. März griffen die Russen fünfzig Mal drei Bezirke der Region Dnipropetrowsk an, wobei eine Person ums Leben kam und eine weitere verletzt wurde.