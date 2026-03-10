Der Generalstab hat die neuen Verluste der Russischen Föderation im Krieg bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Gesamtverluste der russischen Armee vom 24.02.22 bis zum 10.03.26 beliefen sich auf etwa 1.274.990 Personen.
Die ukrainischen Streitkräfte haben in den letzten 24 Stunden 950 russische Angreifer getötet und verwundet. Die Gesamtverluste des Feindes vom 24.02.22 bis zum 10.03.26 beliefen sich auf etwa 1.274.990 Personen. Dies teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am 10. März mit.
Insgesamt wurden seit Kriegsbeginn zerstört:
- Panzer – 11.758 (+13) Einheiten; Kampfpanzer – 24.174 (+7) Einheiten; Artilleriesysteme – 38.202 (+73) Einheiten; Raketenwerfer – 1.679 (+4) Einheiten; Luftabwehrmittel – 1.328 (+2) Einheiten; Drohnen auf operativ-taktischer Ebene – 168.809 (+2.169) Einheiten; Kraftfahrzeuge und Tankwagen – 82.510 (+221) Einheiten; Spezialfahrzeuge – 4.087 (+4) Einheiten. Es sei daran erinnert, dass die Besatzungsarmee Russlands am Vortag an der Front in der Ukraine 750 Soldaten durch Gefallene und Verwundete verloren hat.
