Die Stromabschaltungen am 10. März werden vom Morgen bis zum Ende des Tages andauern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Dienstag, dem 10. März, werden in einigen Regionen der Ukraine von 8:00 Uhr bis zum Ende des Tages stundenweise Stromabschaltungen und Leistungsbeschränkungen (für industrielle Verbraucher) durchgeführt.

Dies berichtet „Ukrenerho“.

Wie die Energieversorger erklären, ist der Grund für die Einführung der Beschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieobjekte.

„Die Situation im Energiesystem kann sich ändern. Die Zeiten und den Umfang der Stromabschaltungen an Ihrer Adresse erfahren Sie auf den offiziellen Seiten der Energieversorger in Ihrer Region“, teilte das Unternehmen mit.

„Ukrenerho“ rief dazu auf, sparsam mit Strom umzugehen, wenn er planmäßig zur Verfügung steht.