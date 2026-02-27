Nach den Beschüssen sind einige Gemeinden in fünf Regionen weiterhin ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Aufgrund der Kampfhandlungen und der Beschießung der Energieinfrastruktur sind seit dem 27. Februar einige Gemeinden in den Regionen Saporischschja, Dnipropetrowsk, Donezk, Sumy, Charkiw und Tschernihiw vorübergehend ohne Stromversorgung.

Dies teilt das Energieministerium mit.

„Wo es die Sicherheitslage zulässt, arbeiten Teams bereits an der Wiederherstellung. Die Energieversorger begeben sich unmittelbar nach Ende der Alarmphase zu den Anlagen und tun alles, um Haushalte, Krankenhäuser, Schulen und Unternehmen so schnell wie möglich wieder mit Strom zu versorgen“, heißt es im Energieministerium.

Es wird berichtet, dass heute in den meisten Regionen stundenweise Stromabschaltungen und für Unternehmen Leistungsbeschränkungen gelten. In einigen Regionen wurden Notabschaltungen vorgenommen.