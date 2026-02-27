Der März wird eine Erwärmung auf bis zu +12 °C mit sich bringen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Ukraine wird es vom 28.02. bis zum 2.03. keine Niederschläge geben, mit Temperaturen bis zu +13° im Westen und Süden. Im Zentrum wird es Glatteis und Nebel geben, mit Nachtfrösten bis zu -12°.

Vom 28. Februar bis zum 2. März wird in der Ukraine trockenes Wetter vorhergesagt, im Westen und Süden des Landes steigen die Temperaturen auf bis zu 12 °C.

Quelle: Ukrhydrozentr

Details: Am Samstag wird es in den meisten zentralen Regionen sowie in den Oblasten Sumy und Charkiw stellenweise Nebel geben.

Am Wochenende und am Montag In der Nacht und am Morgen kann es auf den Straßen des Landes, außer im Süden und im äußersten Westen, stellenweise zu Glatteis kommen.

Die Temperaturen liegen nachts zwischen 1 °C und -6 °C, in der Nacht zum 28. Februar in den Karpaten und im Osten des Landes zwischen -7 °C und -12 °C; tagsüber zwischen 0 °C und 7 °C, im Westen und Süden des Landes zwischen 6 °C und 13 °C.

Der Wind weht aus südwestlicher Richtung und dreht dann auf nordwestlich, 5-10 m/s.

In Kiew wird es vom 28. Februar bis zum 2. März keine Niederschläge geben, die Temperaturen liegen nachts zwischen 1 und 6 Grad unter Null, tagsüber zwischen 2 und 6 Grad über Null. Der Wind weht aus wechselnden Richtungen mit einer Geschwindigkeit von 3 bis 10 m/s.