Selenskyj hat die Bedingung genannt, unter der er definitiv für eine zweite Amtszeit kandidieren wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, wird für eine zweite Amtszeit kandidieren, sofern der Krieg mit Russland bis zum Zeitpunkt der Wahlen nicht beendet ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Tagesschau.

„Allen, die das Thema Wahlen ansprechen, sage ich: Sehen Sie, ich bin sofort bereit. Sorgen Sie für Sicherheit, damit wir Wahlen durchführen können, sorgen Sie für einen Waffenstillstand für diese Zeit. Das ist alles“, erklärte Selenskyj.

Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten sind Wahlen durchaus möglich, wenn es im Laufe der Verhandlungen gelingt, einen zweimonatigen Waffenstillstand zu erreichen.

„Bislang bin ich gegen meinen Willen innerhalb dieser (ersten Präsidentschafts-)Amtszeit geblieben. Sie hat sich einfach verlängert (aufgrund des Krieges). Ich weiß nicht, ob ich zur Wahl antreten werde. Wenn der Krieg weitergeht – ja, auf jeden Fall. Wenn Frieden herrscht, ist es nicht sicher, dass ich antreten werde“, fügte der Staatschef hinzu.

Wahlen und eine zweite Amtszeit für Selenskyj