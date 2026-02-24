Russland hat die Region Donezk mit Drohnen angegriffen, wobei es zu Todesopfern und Verletzten gekommen ist

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bei dem Angriff wurden drei Anwohner verletzt. Leider waren die Verletzungen eines Zivilisten lebensbedrohlich. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

In der Gemeinde Konstantinowka in der Region Donezk haben russische Truppen einen Angriff mit einer FPV-Drohne durchgeführt, bei dem eine Person ums Leben kam. Dies teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Konstantinowka, Sergej Gorbunow, am 24. Februar mit.

Es wird darauf hingewiesen, dass bei dem Angriff drei Anwohner verletzt wurden. Leider waren die Verletzungen für einen der Zivilisten tödlich. Zwei weitere Personen erlitten Verletzungen unterschiedlichen Schweregrades. Die Verletzten wurden umgehend in ein Krankenhaus in Kramatorsk gebracht.

Gorbunow präzisierte, dass dieser feindliche Treffer auf einem Abschnitt der Fahrbahn der Autobahn zwischen Konstantinowka und Druschkiwka registriert wurde und dass der Beschuss „einmal mehr bestätigt, dass der Feind bewusst auf Logistikwege und Orte zielt, an denen sich die Zivilbevölkerung aufhalten könnte“.

Zur Erinnerung: Am Morgen des 24. Februar griff eine russische Drohne in der Region Charkiw Lastwagen an, wobei zwei Fahrer verletzt wurden.