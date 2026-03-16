In der Ukraine ist die Nachfrage nach Gebrauchtwagen aus den USA zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die größte Nachfrage unter den Gebrauchtwagen aus den USA verzeichnen der FORD Escape, der BMW X3, der BMW X5, der NISSAN Rogue und der JEEP Cherokee.

Im Februar kauften die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht. Das Durchschnittsalter der gebrauchten „Amerikaner“, die im Februar den ukrainischen Fahrzeugbestand ergänzten, beträgt 7 Jahre. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Es wird darauf hingewiesen, dass der größte Anteil dieser Menge (60 %) auf Benziner entfällt. Auf Elektroautos entfallen 16 %. Hybridfahrzeuge machen 14 % aus, Dieselfahrzeuge 6 % und Fahrzeuge mit LPG-Anlage 4 %.

Die größte Nachfrage unter den Gebrauchtwagen aus den USA verzeichnen