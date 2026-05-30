Selenskyj bestätigte einen Angriff auf ein russisches Öllager in 500 km Entfernung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russische Ölindustrie erhielt eine weitere Reaktion seitens des Sicherheitsdienstes der Ukraine. Die russische Ölinfrastruktur geriet erneut unter Beschuss. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtete über den Angriff auf eine Anlage in der Region Krasnodar.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag von Selenskyj auf Telegram.