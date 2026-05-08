Zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation ist ein dreitägiger Waffenstillstand in Kraft getreten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es beginnt eine dreitägige Waffenruhe, die unter Vermittlung der USA zwischen der Ukraine und Russland vereinbart wurde.

Seit 00:00 Uhr am 9. Mai gilt der von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagene dreitägige Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland. Die Waffenruhe gilt am 9., 10. und 11. Mai. Die Ukraine hat zugesagt, die Parade in Moskau am 9. Mai nicht anzugreifen, wird jedoch im übrigen russischen Staatsgebiet entsprechend verfahren. Zur Erinnerung: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erließ einen Erlass, der Russland die Durchführung der Parade bis zum 9. Mai gestattet. Der Staatschef schloss den Ort der Parade in der russischen Hauptstadt aus den Plänen für ukrainische Angriffe aus.

Der Pressesprecher des Kremls, Dmitri Peskow, erklärte, dass Russland „keine Genehmigung der Ukraine“ benötige, und bezeichnete Selenskys Dekret als „dummer Scherz“.

Dreitägiger Waffenstillstand. Die Ukraine hat der Russischen Föderation die Parade genehmigt