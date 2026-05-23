„Sheshkharis“, „Grushova“ und ein russischer Tanker standen in Flammen: Der Generalstab hat Einzelheiten zum Angriff auf Noworossijsk bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist über den nächtlichen Angriff auf einen der wichtigsten Ölhubs Russlands bekannt?

Nach dem Angriff der ukrainischen Streitkräfte in der Nacht zum 23. Mai brachen in Noworossijsk Brände an wichtigen Ölstandorten der Russischen Föderation aus, die für die militärische Logistik genutzt wurden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.