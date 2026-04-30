Nachrichten vom 30. April: Verschlechterung der Inflationsprognose, die ukrainische Kartellbehörde berichtet über den Kraftstoffmarkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber wurde heute gesprochen?

Zur Inflation: In der Ukraine verlangsamte sich die Inflation von Juni 2025 bis Januar 2026 stetig, begann danach jedoch wieder anzusteigen.

Zum Leitzins: Die Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Leitzins bei 15 % zu belassen.

Über die Kraftstoffpreise: Der Vorsitzende der Antimonopolkommission der Ukraine, Pawlo Kyrylenko, erklärte, dass die Antimonopolkommission der Ukraine bislang keine monopolistischen Praktiken auf dem Kraftstoffmarkt feststellt.

Zu den Ölpreisen: In der Nacht zum 30. April erreichten die Preise für Brent-Rohöl mit Lieferung im Juni 126 US-Dollar pro Barrel – den höchsten Stand seit 2022 und seit Beginn des Krieges im Iran.

Zum Iran: Der Iran erklärte, er werde mit „anhaltenden und schmerzhaften Schlägen“ auf amerikanische Stellungen reagieren, sollte Washington die Angriffe wieder aufnehmen, und bekräftigte erneut seine Kontrolle über die Straße von Hormus, wodurch die Pläne der USA zur Bildung einer Koalition zur Öffnung dieser Seestraße erschwert wurden.

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Der Krieg gegen den Iran, den die USA und Israel am 28. Februar begonnen haben, wirkt sich bereits auf die globalen Märkte aus: Die Preise für Öl und Düngemittel steigen, Russland erzielt zusätzliche Einnahmen, es ist zu einem Mangel an Pistazien für Schokoladen aus Dubai und an Flugbenzin gekommen.

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