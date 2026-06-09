Die Regierung hat das Programm „Svetodom“ verlängert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Haushalte können staatliche Unterstützung für den Kauf von Generatoren, Akkus, Wechselrichtern und anderem beantragen.

Das Ministerkabinett der Ukraine hat das Programm „SvetloDOM“ bis zum Jahresende verlängert. Dies gab Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko am 9. Juni bekannt.

„In mehr als 2.000 Häusern werden die Aufzüge funktionieren und es wird auch bei Stromausfällen warmes Wasser geben“, erklärte die Regierungschefin.

Sie fügte hinzu, dass die Miteigentümer von Mehrfamilienhäusern dank des Programms „SvetloDOM“ weiterhin staatliche Unterstützung – in Höhe von 100.000 bis 300.000 Hrywnja – für den Erwerb von Ausrüstung erhalten können, die eine unterbrechungsfreie Beleuchtung, Wasser- und Wärmeversorgung, Aufrechterhaltung der Kommunikation sowie den Betrieb von Aufzügen und Sicherheitssystemen während längerer Stromausfälle gewährleistet.

Im Kabinett geht man davon aus, dass das Programm bis zum Jahresende 3.600 Häuser umfassen wird. Derzeit arbeitet die Regierung daran, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen und das Programm weiter auszubauen.

Unter diesem Link können Sie Ihr Haus mit staatlicher Unterstützung winterfest machen.