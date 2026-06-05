Russland hat die Infrastruktur in der Region Odessa angegriffen: Es gibt Opfer, und einzigartige Maschinen wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Russen haben mit Raketen ein Infrastrukturobjekt in der Region Odessa angegriffen: Acht Straßenarbeiter wurden verletzt und für die Ukraine einzigartige Straßenbaumaschinen beschädigt.

Dies teilte der Leiter der Wiederaufbauagentur, Serhij Suchomlyn, auf Facebook mit.

„Region Odessa. Ein weiterer feindlicher Angriff auf eine Infrastruktureinrichtung, die für die kritische Logistik der Region von entscheidender Bedeutung ist“, heißt es in der Mitteilung.

Acht Straßenarbeiter wurden verletzt. Zwei von ihnen befinden sich in einem kritischen Zustand. Auch für die Ukraine einzigartige Straßenbaumaschinen, die an dieser Anlage im Einsatz waren, wurden beschädigt.

Seinen Angaben zufolge erfolgte der Angriff auf das Objekt mit zwei ballistischen Raketen mit Streukopf, und es handelte sich um einen gezielten Angriff auf Zivilisten und zivile Infrastruktur.

„Sie haben lediglich ihre Arbeit verrichtet, das Funktionieren des Verkehrsnetzes sichergestellt und die für die Region lebenswichtige Logistik aufrechterhalten“, erklärte Suchomlyn.

„Es war geplant, die Arbeiten bis Ende Juni abzuschließen. Aufgrund der Folgen des Beschusses müssen sie nun um mindestens einen Monat verschoben werden“, fügte er hinzu.