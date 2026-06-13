Selenskyj: Die Monate Juni und Juli müssen für die Ukraine und Europa erfolgreich verlaufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Wir beweisen, dass die Reichweite der ukrainischen Streitkräfte von entscheidender Bedeutung ist, derzeit bei Angriffen auf das gesamte Gebiet der vorübergehend besetzten Gebiete sowie bei Tiefenangriffen auf russische Ölanlagen und militärische Einrichtungen.

Juni und Juli müssen für die Ukraine und für ganz Europa erfolgreich sein, betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, dem 13. Juni.

„Die Verhandlungen und Treffen in Europa in diesen Wochen dürfen nicht leer sein. Wir füllen sie mit Inhalt und erwarten von unseren Partnern, dass sie ebenfalls Substanz beisteuern. Politischer Fortschritt in unserer Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der „Drone Deals“, neue Sanktionen gegen Russland, neue Unterstützung für die Ukraine – vor allem Unterstützung für die Luftabwehr und unsere Fernkampfkapazitäten. Wir beweisen, dass die ukrainische Fernkampfkapazität von entscheidender Bedeutung ist, derzeit bei Mittelstreckenangriffen bis in die Tiefe des vorübergehend besetzten Gebiets und bei Tiefstreckenangriffen gegen russische Ölanlagen und militärische Einrichtungen. In den letzten Tagen gab es erfolgreiche Treffer beim Sicherheitsdienst der Ukraine – in unserem vorübergehend besetzten Krimgebiet. Und bei unserer Armee – auf dem Territorium Russlands selbst: in den Regionen Wolgograd und Krasnodar, insbesondere gegen Ölanlagen. Juni und Juli müssen für die Ukraine und für ganz Europa erfolgreich sein“, sagte Selenskyj.

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Zur Erinnerung: In einer Videobotschaft vom 13. Juni erklärte Selenskyj zudem, dass nicht nur Europa die Ukraine brauche, sondern auch die Ukraine Europa.