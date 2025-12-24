Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Verteidigungskräfte der Ukraine haben am vergangenen Tag 1 090 russische Angreifer neutralisiert, die Gesamtverluste des Feindes in diesem Krieg überstiegen 1 Million 200 Tausend Menschen. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit.

Die gesamten Kampfverluste der russischen Angreifer vom 24.02.22 bis zum 23.12.25 beliefen sich vorläufig auf etwa 1.200.370 Menschen.

Insgesamt haben sie seit Beginn des Krieges eliminiert:

panzer – 11.449 (+3) Einheiten; gepanzerte Mannschaftstransportwagen – 23.796 (+4) Einheiten; Artilleriesysteme – 35.376 (+45) Einheiten; Raketen-Mehrfachstartsystem – 1.579 (+3) Einheiten; unbemannte Luftfahrzeuge der operativ-taktischen Ebene – 94.197 (+1.031) Einheiten; marschflugkörper – 4.107 (+34) Einheiten; Fahrzeuge und Tanker – 71.125 (+159) Einheiten; Wir erinnern daran, dass die Russen weiterhin versuchen, Personal über den Fluss Sewerskij Donez zu transportieren. BPS -Einheiten von 81 Oaembr zerstörten 2 Boote mitsamt der Besatzung.

Die Streitkräfte der Ukraine zeigten die Zerstörung der russischen „Schuppen“ Panzer