In der Region Kiew ist die Zahl der Todesopfer infolge des Angriffs der Russischen Föderation gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Browary wurde der Tod eines Mannes bestätigt. Damit ist die Zahl der Todesopfer in der Region auf fünf gestiegen.

In der Region Kiew ist die Zahl der Todesopfer infolge des nächtlichen massiven Angriffs Russlands auf fünf gestiegen. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Mykola Kalashnyk, am Samstag, dem 14. März, auf Telegram mit.

Seinen Angaben zufolge wurde in Browary der Tod eines Mannes, Jahrgang 1970, bestätigt. „Dies ist bereits das vierte Opfer dieses Angriffs in der Stadt. Eine weitere Person wurde vom Feind im Bezirk Wyschhorod getötet“, schrieb der Leiter der regionalen Militärverwaltung.