In drei Regionaldirektionen der Nationalpolizei wurden Durchsuchungen durchgeführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Was ist derzeit bekannt? Heute, am 20. Mai, finden in den Hauptverwaltungen der Polizei von drei Regionen der Ukraine Durchsuchungen statt.

Dies teilte die Sprecherin der Nationalpolizei der Ukraine, Julia Girdvilis, in einem Kommentar gegenüber RBK Ukrajina mit.

Wie bekannt wurde, finden die Ermittlungsmaßnahmen in den regionalen Hauptverwaltungen der Nationalpolizei der Ukraine in den Regionen Ternopil, Schytomyr und Iwano-Frankiwsk statt.

„Ja, es finden Durchsuchungen in drei Regionen statt. Die Nationalpolizei unterstützt die Durchführung aller Ermittlungsmaßnahmen“, sagte Julia Girdvilis.

Derzeit liegen keine Einzelheiten zu dem Fall vor, in dessen Rahmen die Durchsuchungen stattfinden.

Zur Erinnerung: Am 19. Mai führten das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft Durchsuchungen im Obersten Gerichtshof am Arbeitsplatz, am Wohnort sowie in den Fahrzeugen einer Reihe von amtierenden und ehemaligen Richtern durch. Die Ermittlungsmaßnahmen richteten sich auch gegen den ehemaligen Vorsitzenden der Institution, dessen Fall vor dem Obersten Antikorruptionsgericht verhandelt wird.

Wie RBK Ukrajina berichtete, erweiterten das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft am selben Tag den Kreis der Verdächtigen in dem Fall – gegen drei amtierende Richter und einen Richter im Ruhestand wurde Verdacht erhoben.