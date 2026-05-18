Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Kreml setzt große Hoffnungen auf das Treffen in Peking. Warum hat das chinesische Außenministerium beschlossen, die Ukraine überhaupt nicht zu erwähnen?

Während des bevorstehenden Besuchs des russischen Diktators Wladimir Putin in China planen die Seiten, die Zusammenarbeit sowie internationale Fragen von gemeinsamem Interesse zu erörtern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Global Times.