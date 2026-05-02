In Tscherkassy kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus, bei der zwei Menschen ums Leben kamen – so die Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Tscherkasy kam es zu einer Explosion in einem Wohnhaus, bei der zwei Menschen ums Leben kamen. Die Ursachen des Vorfalls werden derzeit von den Strafverfolgungsbehörden untersucht.

In Tscherkasy kam es am Samstag, dem 2. Mai, in einem Wohnhaus zu einer Explosion, bei der zwei Menschen ums Leben kamen.

Quelle: : Pressestelle der regionalen Polizei

Wörtlich: : „Die Explosion ereignete sich in einem zweistöckigen Haus in der Straße der Verteidiger der Ukraine. Nach vorläufigen Angaben kamen zwei Menschen ums Leben.“

Details: : Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldung über den Vorfall am 2. Mai gegen 20:40 Uhr bei den Strafverfolgungsbehörden eingegangen ist.

Am Tatort sind Kriminaltechniker, Sprengstoffexperten und eine Ermittlungsgruppe im Einsatz.

Derzeit wird über die rechtliche Einstufung des Vorfalls entschieden.

Die Polizei ermittelt die Umstände der Explosion.