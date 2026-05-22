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Die Ukraine und die Russische Föderation haben sich auf die Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet um Oleschky geeinigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.netBildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net

Rund sechstausend Zivilisten sollen auf das Gebiet der Ukraine evakuiert werden. Die Einzelheiten sind vereinbart, der Termin für den Beginn der Evakuierung wird derzeit festgelegt.

Die Ukraine und Russland haben sich auf die Einzelheiten der Evakuierung von Zivilisten aus dem Gebiet Oleschky in der Oblast Cherson geeinigt, wo zuvor eine humanitäre Katastrophe ausgerufen worden war. Dies teilte der ukrainische Ombudsmann Dmytro Lubinez am Freitag, dem 22. Mai, mit, wie Ukrinform berichtet.

Seinen Angaben zufolge wartet Kiew derzeit auf die Bekanntgabe eines Datums für den Waffenstillstand durch die russische Seite, um mit der physischen Evakuierung beginnen zu können.

Neben Oleschky soll die Evakuierung auch aus mehreren anderen Ortschaften in der Umgebung erfolgen. Es handelt sich um etwa 6.000 ukrainische Zivilisten, darunter 200 Kinder.

Lubinez merkte an, dass die Evakuierung der Menschen auf das Gebiet der Ukraine vorgesehen sei.

„Da dies aus militärischer Sicht über den Fluss nicht möglich ist, wurden mehrere Optionen vorgeschlagen. Wir haben eine Option gefunden, die relativ schnell umgesetzt werden kann, und die Bürger der Ukraine sollen zunächst direkt aus diesen Ortschaften an einen relativ sicheren Ort evakuiert werden, von wo aus sie von der ukrainischen Seite abgeholt und in das von der ukrainischen Regierung kontrollierte Gebiet zurückgebracht werden“, erklärte Lubinez.

Er fügte hinzu, dass in Oleschky „die Menschen nicht nur vom Tod bedroht sind, sondern dass dies dort jeden Tag geschieht“. Den Menschen geht die Nahrung aus, und es gibt nicht genügend Trinkwasser. Gleichzeitig finden täglich Bombardierungen statt.

Lubinez merkte zudem an, dass es derzeit keine Möglichkeit gebe, zu überprüfen, wie viele Zivilisten in Oleschky bereits ums Leben gekommen seien.

Übersetzer:   DeepL — Wörter: 301

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