Verteidigungsstreitkräfte beschießen russisches Schiff mit Schahed-Komponenten und Munition - Generalstab

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.uaBildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua

Am 14. August haben Einheiten der Special Operations Forces der Streitkräfte der Ukraine zusammen mit anderen Komponenten der Verteidigungskräfte den russischen Seehafen Olja in der Region Astrachan der Russischen Föderation angegriffen und einen Massengutfrachter mit Munition beschossen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine auf Facebook

  • * Nach Angaben des* Generalstabs*: „Nach den vorliegenden Informationen wurde das Schiff Port Olya 4, das mit Komponenten für Schahed-Drohnen und Munition aus dem Iran beladen war, getroffen. Die Folgen des Angriffs werden derzeit geklärt.“

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen den Hafen von Olja als wichtigen Logistikpunkt für die Lieferung von Militärgütern aus dem Iran nutzen.

Olya ist ein Seehafen im Dorf Olya, Bezirk Lymany, Region Astrachan, Russland. Er liegt im Wolga-Delta, am rechten Ufer des Flusses Bakhtemir, der ins Kaspische Meer mündet.

Hintergrund:

  • In der Nacht des 14. August griffen Drohnen die russische Stadt Wolgograd an. Während des Angriffs waren Explosionen auf dem Gelände der Lukoil-Volgogradneftepererabotka Ölraffinerie zu hören, gefolgt von Bränden.

