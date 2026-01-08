Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das State Bureau of Investigation verdächtigt einen Offizier des Militärkommissariats Mykolajiw, während der Mobilisierung Gewalt gegen Wehrpflichtige angewendet zu haben.

Das State Bureau of Investigation hat einen Offizier des TCC und des JV des Bezirks Korabelnyi in Mykolajiw verdächtigt, während der Mobilisierung körperliche Gewalt gegen Wehrpflichtige angewendet zu haben.

State Bureau of Investigation auf seiner Website

class=MsoNormal* Es wird berichtet, dass das Büro mindestens 30 Beschwerden von Bürgern über die unrechtmäßigen Handlungen von Mitarbeitern des territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung des Bezirks Korabelskyj während der Überprüfung von Militärunterlagen erhalten hat. Die Anzahl der Beschwerden deutet auf einen systematischen Charakter der Verstöße hin.

Während der Untersuchung stellten die Ermittler fest, dass ein Mitarbeiter des regionalen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung, der die Arbeit des Korabelnyi RTCS „verstärken“ sollte, wiederholt körperliche Gewalt gegen wehrpflichtige Personen angewendet hatte.

Gegen ihn wurde nun eine Anzeige wegen des Verdachts der vorsätzlichen Zufügung von Körperverletzungen (Artikel 125 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine) erstattet. Die vorgerichtliche Untersuchung läuft noch.

Was zuvor geschah: Das State Bureau of Investigation hat einen Soldaten eines Sicherheitszuges eines der Bezirks-Militärausbildungszentren in der Region Iwano-Frankiwsk festgenommen, der zusammen mit seinem Vorgesetzten Wehrpflichtige gedemütigt und geschlagen hat.