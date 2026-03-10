Nachrichten vom 10. März: Mobilisierung von IT-Fachkräften, Scheitern des Gesetzentwurfs zur „OLX-Steuer“, Inflation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute diskutiert?

Über IT-Fachkräfte: Etwa 17 % der befragten Männer in der IT-Branche haben derzeit eine Reservierung von ihrem Hauptarbeitgeber, weitere 5 % haben eine Reservierung oder einen Aufschub für ihren Zweitjob.

Über die „OLX-Steuer“: Die Werchowna Rada hat die Abstimmung über den Gesetzentwurf Nr. 14025 zur Einführung eines internationalen automatischen Informationsaustauschs über Einkünfte aus digitalen Plattformen abgelehnt.

Zum Thema Taxis: Das Ministerium für Gemeinde- und Territorialentwicklung hat einen Gesetzentwurf zur Reform des Taxigewerbes ausgearbeitet, dessen Ziel es ist, den Taximarkt aus der Schattenwirtschaft zu holen und die Arbeit der Fahrer legal, einfach und sicher zu gestalten.

Über die Inflation: In der Ukraine beschleunigte sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Februar 2026 auf 1 % gegenüber 0,7 % im Januar 2026.

Exklusiv EP

Russland verstärkt seine Angriffe auf die Logistik: Was geschieht mit den Häfen und der Eisenbahn?

Russland verstärkt seine Angriffe auf Häfen und Eisenbahnknotenpunkte. Inwieweit schaden diese Angriffe der Wirtschaft und können sie das Logistiksystem des Landes zerstören?