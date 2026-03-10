Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Es handelt sich um eine geplante Offensive. Das ukrainische Militär führt eine geplante Offensive in Richtung Olexanderivsk durch. Im Rahmen dieser Maßnahmen konnte bereits fast das gesamte Gebiet der Oblast Dnipropetrowsk befreit werden.

Dies teilte der Leiter der Hauptoperationsabteilung des Generalstabs, Generalmajor Alexander Komarenko, in einem Interview mit RBK Ukrajina mit.