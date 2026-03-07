In der Region Dnipropetrowsk haben russische Streitkräfte Angehörige der Staatlichen Katastrophenschutzbehörde angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Russische Streitkräfte haben Rettungskräfte angegriffen, während diese die Folgen eines nächtlichen Angriffs im Bezirk Samarow in der Region Dnipropetrowsk beseitigten. Ein Feuerwehrfahrzeug wurde zerstört, zwei weitere wurden erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurden die Feuerwehrleute nicht verletzt. Sie befanden sich während des Angriffs an einem sicheren Ort“, heißt es in der Mitteilung.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum 7. März griffen russische Kriegsverbrecher Charkiw an. Um 14:10 Uhr war von 11 Todesopfern die Rede.