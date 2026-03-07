In der Ukraine wird es am 8. März nachts frostig und tagsüber bis zu 15 Grad warm

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Wettervorhersage für den 8. März: keine Niederschläge, tagsüber bis zu +15 °C im Westen, in Kiew bis zu +10 °C.

In der Ukraine wird für Sonntag, den 8. März, kein Niederschlag erwartet, die Temperatur beträgt nachts 0-5° unter Null, tagsüber in den westlichen Regionen bis zu 15° über Null.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Details: In der Ukraine wechselnde Bewölkung. Keine Niederschläge. In der Nacht im Nordosten stellenweise Glatteis. Wind aus wechselnden Richtungen, 3-8 m/s.

Die Temperatur beträgt nachts 0-5 °C unter Null, tagsüber 7-12 °C über Null, in den westlichen Regionen bis zu 15 °C, im Nordosten und Osten des Landes 3-8 °C über Null.

In Kiew und Umgebung wechselnde Bewölkung. Keine Niederschläge. Wind aus wechselnden Richtungen, 3-8 m/s.

Die Temperatur in der Region beträgt nachts 0-5 °C unter Null; tagsüber 7-12 °C über Null; in Kiew nachts 0-2 °C unter Null, tagsüber 8-10 °C über Null.